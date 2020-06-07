Başkan Aktaş'tan Kılıçdaroğlu'nun Bursa açıklamasına sert tepki - Son Dakika

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamasına Başkanı Alinur Aktaş'tan cevap gecikmedi. Başkan Aktaş, Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yanıt verdi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, "CHP'nin başındaki zat İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma ne oldu' diye sormuş. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun. Eğer kendinden bu kadar eminse derhal soruşturma konusunu açıklasın. Kayseri B.B.'deki sözde yolsuzluk, Man Adası'ndaki hayali offshore hesapları, Beştepe'ye çıkan CHP'li gibi hayal ürünü olduğu ortaya çıkan iddialarına benziyor. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsa müfteridir" ifadelerini kullandı. - BURSA