Başkan Aktaş'tan Kılıçdaroğlu'nun Bursa açıklamasına sert tepki - Son Dakika

Başkan Aktaş'tan Kılıçdaroğlu'nun Bursa açıklamasına sert tepki

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamasına Başkanı Alinur Aktaş'tan cevap gecikmedi.

Başkan Aktaş'tan Kılıçdaroğlu'nun Bursa açıklamasına sert tepki, System.String[]

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamasına Başkanı Alinur Aktaş'tan cevap gecikmedi. Başkan Aktaş, Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yanıt verdi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, "CHP'nin başındaki zat İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma ne oldu' diye sormuş. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun. Eğer kendinden bu kadar eminse derhal soruşturma konusunu açıklasın. Kayseri B.B.'deki sözde yolsuzluk, Man Adası'ndaki hayali offshore hesapları, Beştepe'ye çıkan CHP'li gibi hayal ürünü olduğu ortaya çıkan iddialarına benziyor. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsa müfteridir" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Alinur Aktaş, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 02:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Aktaş'tan Kılıçdaroğlu'nun Bursa açıklamasına sert tepki - Son Dakika

Son Dakika

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