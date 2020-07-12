Başkan Aktaş'tan Türkiye şampiyonlarına madalya

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ithafen 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate 'Kata' Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate 'Kata' Şampiyonası sona erdi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 3 gün boyunca 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın kapanış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, spor yöneticileri ve sporcular katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvanın son gününde, sporcular tarafından hazırlanan gösteri izleyenlerden alkış aldı. Turnuvanın sonunda ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.



"Çocuklar sporla beraber büyüsün"



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi sürecinin ardından düzenlenen ilk ulusal organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yeni normal denen sürece uygun şekilde seyircisiz ve karşılıklı müsabaka olmayacak şekilde turnuvanın düzenlendiğini hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, turnuvaya 200 civarında sporcunun katılarak performans sergilediğini belirtti. Ev sahipliğinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a, federasyon yetkililerine ve hakemlere teşekkür eden Başkan Aktaş "Bu organizasyon 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ithafen yapıldı. O gün 251 şehidimiz ve 2 binden fazla gazimiz vardı. Maalesef Türkiye'nin okullarında okumuş birtakım kendini bilmezlerin karıştığı kalkışma, nihayetinde Allah'a hamdolsun bu milletin basiretiyle önlenmişti. Ülkemizde bir daha darbe konusu açılmamak üzere tarihin derinliklerine gömüldü. Bu milletin bağımsızlığı, özgürlüğü ve hürriyeti bir kez daha ispatlandı. Bunlara istinaden organizasyonu yapmak istedik. Bursa olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ediyorum. Büyükşehir Belediyespor olarak tüm ilçelerimizde sporun tabana yayılması için alt yapıyı oluşturuyoruz. Tesisler açarak organizasyonlar düzenliyoruz. Yaz ve kış spor okulları ile amacımız, çocukların sporla beraber büyümesi, kabiliyetli oldukları spor dalında yetişmeleridir. Federasyonlarımızın ve belediyelerimizin destek ve katkıları önemli" dedi.



Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri'nde yapılan ilk ulusal müsabakayı başarıyla sonlandırdıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Türkiye Karate Federasyonu'na katkılarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, turnuvanın 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhuna da vurgu yapması açısından önem taşıdığını belirtti.



Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, turnuvaya destek olan Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür etti. Yerel yönetimlerin destekleri olduğu zaman bu tür organizasyonların daha anlamlı olduğunu söyleyen Delihasan, pandemi sonrası ilk ulusal turnuvaya katılan sporculara ve hakemlere de emeklerinden ötürü teşekkür etti. - BURSA