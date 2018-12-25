Son Dakika Haberleri: Başkan Aktaş'tan Uü'ye Seminer Salonu

Başkan Aktaş'tan Uü'ye Seminer Salonu

1 saat önce

Geçen yıl hayatını kaybeden sosyolog ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan için öğretim üyesi olduğu Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ) seminer salonu oluşturuldu.

Başkan Aktaş'tan Uü'ye Seminer Salonu, System.String[]
Geçen yıl hayatını kaybeden sosyolog ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan için öğretim üyesi olduğu Uludağ Üniversitesi'nde (UÜ) seminer salonu oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın şahsen finanse ettiği salonun açılışı yapıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Prof.Dr. Hüsamettin Arslan Seminer Salonu'na kavuştu. Teşrifatı yapılan salonun açılışına akademisyenler ve bölüm öğrencileri de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alanında bilinen ve renkli isimlerden biri olan Prof.Dr. Hüsamettin Arslanı'ı gıyaben tanıdığını ifade etti. Prof. Dr. Arslan'ın geçen yıl kalp krizi neticesinde vefat ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, merhum adına bir seminer salonu yapılması teklifini aldığını ifade etti. Gelen talebi hemen onayladığını ve bunun üzerine gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Başkan Aktaş, "Seminer salonundan özellikle misafir öğrencilerin yararlandığını duyunca, çok sevindim. Hocamı tekrar rahmetle anıyorum. Bugün sembolik olarak bir araya gelelim, onun adına kurdele keselim istedik. Belki rakam olarak büyük gözükmeyebilir fakat hayırlı bir işe aracılık etmek beni ziyadesiyle memnun etti, duygulandırdı" dedi.

Başkan Aktaş, açıklamasının ardından UÜ Rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay'la birlikte kurdele keserek salonu resmen hizmete aldı. Başkan Aktaş, açılışın ardından yapılan düzenlemelerle ilgili incelemelerde bulundu. Rektör Prof.Dr. Ulcay, Başkan Aktaş'a Prof.Dr. Hüsamettin Arslan'ın 'Twitmania, Etnomania, Şiddetmania' isimli kitabını hediye edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:18 Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Hüsamettin Arslan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 Bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:43:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aktaş'tan Uü'ye Seminer Salonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]