Başkan Aktaş, tarihi zirveyi değerlendirdi
51 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Büyükşehir'in belediye başkanlarıyla Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Büyükşehir'in belediye başkanlarıyla Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:00
Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler EYT'liler Erdoğan'ın görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "kırık sandalye" polemiğine ilişkin açıklama geldi