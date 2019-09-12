Son Dakika Haberleri: Başkan Aktaş, tarihi zirveyi değerlendirdi
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Başkan Aktaş, tarihi zirveyi değerlendirdi

51 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Büyükşehir'in belediye başkanlarıyla Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirdi.

Başkan Aktaş, tarihi zirveyi değerlendirdi , System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Büyükşehir'in belediye başkanlarıyla Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Alinur Aktaş, Ankara, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:00 
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