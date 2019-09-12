Başkan Aktaş, tarihi zirveyi değerlendirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Büyükşehir'in belediye başkanlarıyla Ankara 'da gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı?