Başkan Aktaş, video-konferans ile koltuğunu öğrenciye devretti - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 23 Nisan'da koltuğunu öğrenciye devretme geleneğini bu sefer video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Makamından 'online olarak' Canaydın İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Onur Serek'in evine bağlanan Başkan Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yarın Bursa'da büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.



Başkan Alinur Aktaş, 23 Nisan dolayısıyla görevini 'temsili olarak' İlköğretim Okulu öğrencisi Onur Serek'e devretti. İnternet üzerinden görüntülü gerçekleşen devir sonrasında; çiçeği burnunda başkan Onur Serek, gündeme ilişkin görüşlerini dile getirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Dünyanın zor günlerden geçtiğini, birçok ülkede salgın sebebiyle sıkı bir karantina uygulamasının bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, "Yarın 23 Nisan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBBM) kuruluşunun 100. yılı. İçimiz buruk olsa da inşallah, önümüzdeki yıl acısını çıkartacağız. Doya doya eğleneceğiz" dedi.



Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl koronavirüs sebebiyle okullarda gerçekleştirilemeyen kutlamalar için yarın özel programlar hazırladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, bando ekipleriyle mahalle mahalle dolaşarak mini konserler vereceklerini, milli ve yerel değerlere ait şahsiyetlerin resmedildiği balonları gökyüzünde uçuracaklarını dile getirerek, "Bu yıl unutulmayacak bir 23 Nisan bizleri bekliyor. Birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykıracağız. Tüm çocuklarımızı evlerinden etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.



Başkan Aktaş'ın ardından söze devralan Canaydın İlköğretim Okulu 4. Sınıf Öğrencisi Onur Serek ise herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Konuşmasında pandemi olgusuna dikkat çeken ve bu uğurda hayatları pahasına mücadele veren sağlık görevlilerine teşekkür eden Serek, "Bu süreçte ayrıca, gece gündüz demeden hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılama gayretini gösteren belediye çalışanlarımıza, evlerinden çıkmayan vatandaşlarımıza da ok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte virüsü yenecek ve nice bayramı kardeşlik içerisinde kutlayacağız" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, görüşmenin ardından tekrar söz alarak, Onur Serek ve arkadaşları ile öğretmenlerini salgın tedbirlerinin sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne davet etti. - BURSA