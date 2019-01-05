Başkan Aktaş: Yaşanılası Bir Bursa Hayal Ediyoruz

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"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti

Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti

İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan DEAŞ'lı Kadınlar, Dullar Vakfı'nı Kurduklarını İtiraf Etti

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek