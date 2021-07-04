Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, Başbağlar katliamı şehitlerini andı Açıklaması - Son Dakika

Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, 5 Temmuz 1993'te Başbağlar'da yaşanan acıyı ve bu acıyı yaşatanları asta unutmayacaklarını bildirdi.

Aktürk, katliamın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, akşam namazından çıkan 33 vatandaşı hunharca katleden kanlı terör örgütünü lanetlediğini, bu insanlık suçunun hesabının mutlaka sorulması gerektiğini ifade etti.

Başbağlar katliamının faillerinin bulunarak yargı karşısına çıkarılması ve insanlık suçunun hesabının mutlaka sorulması gerektiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Başbağlar dillerin tutulduğu, gözlerin yaşardığı, kelimelerin boğazımıza düğümlendiği yerdir. Başbağlar katliamında körpe çocuklarımız, yaşlı amcalarımız öldürülmüştür. Yaşadığımız acıyı anlatmaya kelimeler yetersiz, cümleler kifayetsiz kalır. Değil 28 yıl, 100 yıl geçse de bu acıyı ve bu acıyı bize yaşatanları asla unutmayacağız. Başbağlar halkı tam 28 yıldır acısını kalbine gömerek, bu büyük katliama rağmen hoşgörü ve kardeşlikten vazgeçmeyerek, barıştan taviz vermeyerek tüm Türkiye'ye ciddi bir mesaj vermiştir."

Aktürk, hiçbir gücün birliği, beraberliği ve kardeşliği bozamayacağını belirterek, "Biz birlikte Türkiye'yiz. Bugünü andıkça birbirimizin elini daha sıkı tutacağız, birbirimize daha sıkı sarılacağız. Başbağlar'da bize bu acıyı yaşatan karanlık zihniyeti lanetlerken yarınlara umutla bakmak için birliğimizi ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız." ifadelerini kullandı.

Aktürk, katliamda şehit olan vatandaşlara rahmet, yakınlarına ve Türk milletine sabır diledi.