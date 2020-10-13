Başkan Aktürk, köftür üretim merkezini gezdi - Son Dakika

Ürgüp Belediyesi tarafından yürütülen "Bağlardan Kopan Jelibon Ürgüp Köftürü Projesi" Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından tanıtıldı.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen, Altıkapılı Mahallesi'ndeki proje merkezini gezen Aktürk, gazetecilere açıklamada bulundu.
Proje kapsamında 12 kursiyerle üretime başladıklarını belirten Aktürk, "Temel hedefimiz Ürgüp'ün doğal kültürel zenginlikleri dışında aynı zamanda ürünlerini de öne çıkarıp, Ürgüp'ün marka değerine bu ürünleri de tüm ulusal bazda tanıtarak katkı sunmak." dedi.
Ürünleri, ülke genelinde tanıtmayı amaçladıklarını kaydeden Aktürk, yöresel nitelikteki başka ürünleri de zaman içinde projeye dahil ederek üretiminin yapılacağını söyledi.
- Kaynak: AA
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