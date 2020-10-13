Başkan Aktürk, köftür üretim merkezini gezdi - Son Dakika

Ürünleri, ülke genelinde tanıtmayı amaçladıklarını kaydeden Aktürk, yöresel nitelikteki başka ürünleri de zaman içinde projeye dahil ederek üretiminin yapılacağını söyledi.

Proje kapsamında 12 kursiyerle üretime başladıklarını belirten Aktürk, "Temel hedefimiz Ürgüp'ün doğal kültürel zenginlikleri dışında aynı zamanda ürünlerini de öne çıkarıp, Ürgüp'ün marka değerine bu ürünleri de tüm ulusal bazda tanıtarak katkı sunmak." dedi.

Ürgüp Belediyesi tarafından yürütülen "Bağlardan Kopan Jelibon Ürgüp Köftürü Projesi" Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından tanıtıldı.

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