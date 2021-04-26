Başkan Aktürk: "Milletimizin şerefli geçmişinde ne soykırım ne de katliam mahcubiyeti vardır" - Son Dakika

Başkan Aktürk: "Milletimizin şerefli geçmişinde ne soykırım ne de katliam mahcubiyeti vardır"

26.04.2021 09:02
Başkan Aktürk:

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, soykırım yalanlarını şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "Milletimizin şerefli geçmişinde ne soykırım ne de katliam mahcubiyeti vardır" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, soykırım yalanlarını şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "Milletimizin şerefli geçmişinde ne soykırım ne de katliam mahcubiyeti vardır" dedi.

ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına dair yapmış olduğu Ermeni soykırımı iftiralarını kabul eden 24 Nisan tarihli açıklamasını kınadıklarını kaydeden Baro Başkanı Adem Aktürk, "Yıllardır arşivlerin açılması ve meselenin tarihçilere bırakılması yönündeki sağduyulu çağrılarımıza rağmen, siyasi düşüncelerle yapılan bu tip açıklamalar maksatlıdır ve tarihi gerçeklerle çelişmektedir. Ermeni meselesinin bilimsel açıdan değerlendirilebilmesi için, ABD ve İngiltere başta olmak üzere batılı devletlerle Rusya, Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin o döneme dair arşivlerinin erişilebilir olması gerekir. Halbuki konuyu tarihi anlamda açıklığa kavuşturacak bu kaynaklar ya tamamen kapalıdır veya kısıtlı olarak bilim insanlarının çalışmalarına açılmıştır. Oysa Türkiye bu hadiseye ilişkin kaynakları tamamen ve kısıtlamasız olarak açmış bulunmaktadır. İşin bir başka ve önemli yönü ise hukuki boyutudur. Radikal Ermeni çetelerinin 1890'dan 1896'ya kadar devam eden isyanları ve 1. Dünya savaşında paramiliter unsurların tedhiş ve katliamlara karşı Osmanlı Devleti "Muvakkat Sevk ve İskan Kanunu" ile meşru müdafada bulunmuştur. 1915 yılının 27 Mayıs'ında kabul edilen bir kanunla, Ermeni toplumunun bazı kesimlerinin bir yerden başka bir yere, ama başka bir ülkeye değil, devletin bir noktasından yine başka bir noktasına nakillerini ön gören bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu olağanüstü süreçte ermeni toplumunun paramiliter örgütlerinin cephe gerisindeki masum insanlara yönelik katliamlara girişmesi ile Osmanlı Devleti acilen bu konuyu hukuk zeminine taşımak zorunda kalmıştır.

Sevk ve İskan Kanunu ile Osmanlı Devleti, kendisine isyan etmiş ve silah doğrultmuş olan ermenileri hala vatandaş olarak görmüş, onları sınır dışı etmek yerine bir başka noktada yaşamlarını sürdürebilecek şekilde karar almıştır. Osmanlı Devleti topraklarında, İngiltere ve Fransa'nın desteğinde ve ABD'nin himayesinde bir Ermeni Devletinin kurulmasına yönelik çalışmalar, Türk milletinin 19 Mayıs 1919 tarihinden itibaren Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yürütmüş olduğu "İstiklal Harbi" neticesinde imzalanan 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ile son bulmuştur. Bu antlaşma, ulus devlet olarak kurulan yeni Türk Devleti'nin hukuki varlığı ve sınırlarını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Böylelikle batılı devletlerin istismarına açık olan "Ermeni Meselesi" veya "Şark Sorunu" da ebediyete kadar kapanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Oluşturulmaya çalışılan soykırım suçunun, uluslararası hukukta 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme ile tanımlandığını kaydeden Aktürk, "Bu anlamda, hukuki olarak soykırım suçunun işlenip işlenmediğine bu konuda yetkili ulusal ya da uluslararası mahkemeler karar verebilir. 1915 olaylarına ilişkin bu kapsamda verilmiş herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. 1915 tehciri hukuken soykırım olarak nitelendirilemez. Bu çerçevede, hukuki veya tarihi hiçbir dayanağı bulunmayan, tamamen Türkiye'ye karşı bir şantaj maksadı taşıyan ABD Başkanı Biden'in açıklaması kabul edilemez. Son 200 yıl boyunca kaybettiği coğrafyalarda soykırım, katliam ve etnik temizliğe maruz kalan Türk Milleti soykırım faili olamayacak yegane topluluktur. 200 yıl önce Müslüman ve Türklerin çoğunlukta olduğu Mora ve bugünkü Ermenistan topraklarında tek bir Türk kalmamış olması, kimin veya kimlerin soykırım faili, etnik temizlik sorumlusu olduğunu ortaya koymakta yeterlidir. Koca bir Amerika kıtasını, zamanının biyolojik silahlarıyla yerli halklarından arındıran, dünyanın hemen her tarafında vahşet ve yıkımlarla birlikte büyük katliamlar, soykırımlar gerçekleştiren; gözünü kırpmadan nükleer silahlarla iki şehri yok eden ABD, 1915 olayları ile ilgili söz söyleyebilecek son ülkedir. Daha dün Körfez Operasyonu ile yıkım dünya kamuoyunun hatıralarında olanca canlılığı ile yaşamaktadır. Dahili ve harici bedhahların işbirliği ve çabalarına rağmen soykırım günahı bu milletin üzerine yapışmayacak, bu hususta başımız asla eğilmeyecektir. Bizlerin devletten beklentisi, genel kınama söylemlerinden uzaklaşılarak, bu emperyal tavır ve tutum karşısında ülkemizdeki ABD lehine olan tüm avantajlı anlaşmaların gözden geçirilmesi ve gereğinin yapılmasıdır. ABD Başkanı'nın, Ermeni ve Yahudi lobilerinin de etkisi altında kalarak, 1915 olaylarına dair yapmış olduğu 24 Nisan tarihli açıklamasını kabul etmiyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu konuda yapılacak her türlü hukuki girişime destek vereceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz." şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Başkan Aktürk: Milletimizin şerefli geçmişinde ne soykırım ne de katliam mahcubiyeti vardır

Amerika Birleşik Devletleri, Soykırım, Katliam, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aktürk: 'Milletimizin şerefli geçmişinde ne soykırım ne de katliam mahcubiyeti vardır' - Son Dakika


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