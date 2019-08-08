Son Dakika Haberleri: Başkan Aktürk'ten, 32 çocuğa bayram hediyesi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Aktürk'ten, 32 çocuğa bayram hediyesi

1 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kurban Bayramı öncesi Ürgüp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ve ilçede ikamet eden 32 çocuğa kıyafet hediye etti.

Başkan Aktürk'ten, 32 çocuğa bayram hediyesi, System.String[]
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Kurban Bayramı öncesi Ürgüp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ve ilçede ikamet eden 32 çocuğa kıyafet hediye etti.
Yaşları 1-16 arasındaki çocuklar kendilerine hediye edilen alışveriş kartları ile ilçedeki mağazalardan diledikleri gibi alışveriş yaptı.
Çocuklar alışverişin ardından Başkan Aktürk'ü makamında ziyaret ederek teşekkür etti.
Aktürk, buradaki konuşmasında, "Ürgüplü çocuklarımızın sadece bayramlarda değil, her zaman yanlarındayız. Ancak bayramlar çok özel zamanlardır, bu değerlerimizin mutlaka korunması gerekiyor." dedi.
Aktürk, bayramlaştığı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Mehmet Aktürk, Nevşehir, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor
Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı İstanbul kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:39:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aktürk'ten, 32 çocuğa bayram hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]