Başkan Aktürk'ten bayram mesajı - Son Dakika

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Bayramlar, dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli ve müstesna zamanlardır. Bayramlar, zorluklar içinde olan herkese ulaşmak, olanların ihtiyaçlarını gidermek, yetimlerin başlarını okşamak, sevinçlerle birlikte acıları da paylaşabilmek adına önemli günlerdir. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, gönülleri kazanarak bu mübarek günleri, manevi önemine uygun şekilde yaşamalı ve yaşatmalıyız.

Allah adına kesilen kurbanların makbul olmasını temenni ediyorum. Kurban, bu dünyada misafir olduğumuzun tekrar tekrar hatırlanmasıdır. Kurban, Allah'a, kardeşlerimize, kardeşliğe ve dayanışmaya yakınlaşmadır. Kurbanlarını paylaşan kardeşlerimize sevgi ve merhameti bütün topluma yaydıkları için teşekkür ediyorum. Bayram dolayısıyla, Şehitlerimize bir kez daha, Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duygularla, Milletimizin ve tüm İslam Aleminin Mübarek Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyor; birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyorum." - ERZİNCAN