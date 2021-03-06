Başkan Aktürk'ten Ürgüp'e yeni müjde - Son Dakika

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında " Halk arasında "Yeni Terminal Alanı" olarak bilinen, 25 yıldır atıl halde bekletilen alana belediye garajı inşa etmek hususunda çalışmalara başladıklarını müjdeledi.

Görevde olduğu 2 yıllık süre içerisinde çalışma ortamının geliştirilmesi konusunda ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Aktürk, yaptıkları çalışmalarda gelişen teknolojiye paralel olarak uzun yıllar hizmet verecek eserlere imza attıklarını vurguladı.

Meclis toplantısında konuşan Başkan Aktürk, Büyüyen ve gelişen Ürgüp'ün artan ihtiyaçlarına cevap vermek, acil afet durumlarına yönelik şehirleşme adımlarının atılması ve şehir içi trafiğin rahatlatılması için yeni bir kademe binasının yapılmasının elzem olduğu kanaatine vardıklarını söyledi.

Duayeri Mahallesinde uzun yıllardır hizmet vermekte olan belediye garajının yapıldığı zaman diliminin ihtiyaçlarına yönelik olarak planlandığını günümüz ihtiyaçlarını karşılamaz bir duruma geldiğin söyleyen Başkan Aktürk, İtfaiye, makine ikmal, park bahçe, su kanalizasyon, inşaat bakım onarım, elektrik ve temizlik işleri şefliği gibi içinde barındırdığı birimlerin çalışma ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulduğunda fiziksel şartların yetersiz kalması iş verimliliğini düşürdüğünün altını çizdi.

Başkan Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü: "İlçemizin her yerine ulaşım konusunda avantajlı bir konuma sahip olması sebebiyle 1548 ada 1 parselde yer alan, Ürgüp Devlet Hastanesinin üst kısmındaki, "Yeni Terminal Alanı" olarak halk arasında bilinen ve 25 yıldır atıl halde bekletilen alana gerekli donanıma sahip, ilçemize yakışan bir belediye garajı inşa etmek hususunda çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Projemiz 2500 m kapalı, 8000 m açık alan ile planlanmıştır. Yeni Belediye Garajı bütün mahalle ve lokasyonlara ulaşım konusunda ciddi bir avantaja sahip konumda bulunmaktadır. Bu avantaj hiçbir zaman karşılaşmak istemeyeceğimiz ama yaşanması olası yangın vakalarına itfaiye birimlerimizin zamanında ve etkin bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Malum olduğu üzere mevcut garajımızdan çıkan itfaiye araçlarımız yangın mahalline hareketlerinde şehir trafiğine takılmaktadır. Bu durum gerek yangına zamanında müdahaleyi engellemekte gerekse şehir içi trafiğinin aksaması hususlarını doğurmaktadır. Değinmiş olduğumuz bütün bu gerekçeler ışığında ihtiyaç duyulan yeni belediye kademe binası projesinin müjdesini belediye meclisimizin huzurunda halkımıza duyurmuş bulunuyoruz. Vizyonumuz gereği Ürgüp'ümüze uzun soluklu hizmet edecek bu ve benzer projelere imza atmaya devam edeceğimizi belirtir, projemizin hayırlara vesile olmasını dilerim." - NEVŞEHİR