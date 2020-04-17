Başkan Aktürk: "Türkiye'de et değil, ot sorunu var" - Son Dakika
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Başkan Aktürk: "Türkiye'de et değil, ot sorunu var"

6 saat önce

Türkiye'de hayvancılığın olmazsa olmazı olan meraların ıslah edilmesi ve hayvancılığa kazandırılması gerektiğini ifade eden Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, "Türkiye'de et sorunu yoktur, Türkiye'de ot sorunu vardır" dedi.

Başkan Aktürk:

Türkiye'de hayvancılığın olmazsa olmazı olan meraların ıslah edilmesi ve hayvancılığa kazandırılması gerektiğini ifade eden Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, "Türkiye'de et sorunu yoktur, Türkiye'de ot sorunu vardır" dedi.


Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da, korona virüs (Covid-19) tedbir ve önlemleri alınarak tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ederken, hayvancılığın olmazsa olmazı olan meralar üreticiler için yetiştiriliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl hayvan üreticilerinin hizmetine sunulan mera alanında yeniden hayvansal üretim faaliyetlerinin devam etmesi için Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa gübreleme çalışması yapıldı. Gübreleme çalışması Aksaray'ın merkeze bağlı Ataköy köyü sınırları içerisinde yer alan mera arazisinde traktörlerle gerçekleştirildi.


"Meraların ıslah edilmesi çok önemli"


Hayvansal üretimde mera ve otun önemine değinen Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, "Hep şunu söylüyoruz. Türkiye'de et sorunu yoktur, Türkiye'de ot sorunu vardır. Çünkü meralarımız yeterince güçlü olmadığı için eti üretirken, hayvancılığı yaparken yüksek maliyetlerle bu işi yapıyoruz. O yüzden meralarımızın ıslah edilmesi, mera alanlarının korunması çok önemlidir. Bu ıslah çalışmalarının hem ilimizde, hem de ülkemizde yaygınlaşması çok önemlidir. Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi, girdi maliyetlerinin de düşürülmesi için meraların kullanıma hazır hale getirilmesi çok önemlidir. O yüzden bu işi destekliyoruz. İnşallah her alanda, her ilde, her ilçede, her köydeki meralarımızın ıslah edilmesini istiyoruz" dedi.


"Mera ıslahında Türkiye'de marka olmak istiyoruz"


Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "İlimizde bilindiği üzere meralarımız zayıf ve cılız karakterde. Bunu zayıf ve cılız karakterden kurtarmak, hayvancılığın hizmetine sunmak amacıyla 2018 yılından başlayan, 2020 yılının sonunda bitecek olan yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda mera ıslah projemiz var. Burada şu an için bin 19 dekar alanda mera ıslah projesi yapıyoruz. Gübreleme çalışmaları şu anda devam ediyor. Amacımız buradaki hayvancılığı geliştirmek, çiftçilerimizin üretimine, ekonomilerine katkı sunmak. İnşallah amacımız mera ıslahında da Türkiye'de marka bir il olmak, birinci sıraya gelmek" diye konuştu.


"Koyunculuğun olmazsa olmazı meralardır"


Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök de, "Korona virüs olmasına rağmen Tarım Bakanlığımızın nezdinde, tarım il müdürlüğümüz ve teşkilatı hakikaten geçen yıl burada ilk tohumunu atarak mera ıslahı projesini başlatmıştı. Bu yıl da görüyoruz ki hakikaten meramız çok güzel bir şekle gelmiş, daha da iyi gelişecek. İnşallah Ataköy'de başlatılan bu mera ıslahını Aksaray'ın tüm köylerine, beldelerine aynı şekilde vasıfsız olan meralara kaliteli mera vasfını kazandırmalarını umut ediyorum. Tarım müdürlüğümüzün, valiliğimizin de himayelerinde çok güzel bir meralar oluşacak. Koyunculuğun olmazsa olması meradır" şeklinde konuştu.


Ataköy Köyü Muhtarı Ramazan Baburcan ise "Hayvanlarımız burada ileride otlak yerinde otlayacak. Tabii çok da güzel oluyor. Ama bunun için de bizim biraz daha genişlememiz, daha iyi olması lazım. Yerimiz çok kısıtlı. Bunun genişlemesi için ne gerekiyorsa isteriz. Mera olmayınca hayvan da olmaz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Aksaray, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:58 Kaynak: İHA

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