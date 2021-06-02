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Başkan Aktürk Ürgüp'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Aktürk Ürgüp'te esnafı ziyaret etti

02.06.2021 15:37
Başkan Aktürk Ürgüp'te esnafı ziyaret etti, System.String[]

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile esnafı ziyaret edip sorun ve önerilerini dinledi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile esnafı ziyaret edip sorun ve önerilerini dinledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir faaliyetlerine ara veren, kontrollü normalleşme süreci ile müşteri kabul etmeye başlayan iş yerlerini ziyaret eden heyet, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Aktürk'e programında, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile AK Parti'nin belediye meclis üyeleri eşlik etti.???????

Başkan Aktürk Ürgüp'te esnafı ziyaret etti

Mehmet Aktürk, Hisarcık, AK Parti, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Aktürk Ürgüp'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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