Başkan Akyol'dan

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, korona virüs ile mücadele kapsamında, sosyal medya hesabından sosyal mesafeyi göz önüne alarak çektirdiği aile fotoğrafını paylaşarak, Gördesli vatandaşlara 'Evde kal Gördes' mesajı verdi. Başkan Akyol'un çağrısı ile Gördesli vatandaşlar ev fotoğraflarını paylaşarak akıma destek verdi.



Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde kal' çağrısına Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, sosyal medya hesapları aracılığıyla destek verdi. Başkan Akyol, ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafta sosyal mesafeyi göz önünde bulundurarak oturmaları dikkat çekti.



Başkan Akyol fotoğrafını, "Ülken için.. Ailen ve tüm sevdiklerin için.. Evde kal Gördes. Biz evdeyiz.. Peki ya siz?" uyarılarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özellikle evden çıkılmaması gerektiğinin altının çizildiği mesaj kısa sürede birçok kişiye ulaştı. Başkan Akyol'un çağrısı üzerine yine sosyal medya hesapları üzerinden birçok kişi "Biz de evdeyiz başkanım" diyerek, evdeki fotolarını paylaşarak akıma destek verdi. - MANİSA