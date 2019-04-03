Son Dakika Haberleri: Başkan Akyol Mazbatasını Aldı

Başkan Akyol Mazbatasını Aldı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den 3'üncü kez Manisa'nın Gördes İlçe Belediye Başkanı seçilen Muhammet Akyol, mazbatasını aldı.

Başkan Akyol Mazbatasını Aldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den 3'üncü kez Manisa'nın Gördes İlçe Belediye Başkanı seçilen Muhammet Akyol, mazbatasını aldı.

AK Parti'den aday gösterilerek seçimlerde belediye başkanlığını kazanan Akyol, Gördes Adliyesi'ne meclis üyeleriyle beraber giderek seçim müdürlüğünün hazırladığı mazbatasını Hakim Hülye Akkaş Türk'ün elinden aldı.

Gördes Adliyesinde düzenlenen mazbata törenine AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, MHP İlçe Başkanı Abdülrezak Yonat, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Belediye önünde açıklama yapan Belediye Başkanı Akyol, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Gördes'te Cumhur İttifakının adayı olarak bizleri aday göstermesi vesilesi ile başlayan sürecimizde, değerli hemşehrilerimizin destekleri ve teşkilatımızın gayretli çalışması neticesinde bugüne geldik. 2 dönem görev yapmamdan sonra ilçe halkımızın ve Cumhur İttifakın desteği ile tekrar başkanlığa 3'üncü kez seçildim. Bundan sonra her şey Gördes için olacaktır. Sahalardaki çalışmalarımızda neler ifade ettiysek onların arkasında durmak adına, meclis üyesi arkadaşlarımla, teşkilatlarımızla ve ilçe başkanlarımızla hep birlikte Gördes olarak, Allah'ın izniyle bütün projelerimizi hayata geçirmenin gayreti için çalışacak ve gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Yapılan duadan sonra başkan Muhammet Akyol makamına geçerek tebrikleri kabul etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:53 Kaynak: İHA

Muhammet Akyol, Manisa, AK Parti, Gördes, Politika
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