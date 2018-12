Başkan Alaaddin Yılmaz: "Belediyemizin İmkanlarıyla Bin 200 Kilometre Yeni Yola Kavuştuk"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 14 yılda kendi imkanlarıyla Türkiye'yi kuzeyden güneye iki kez kuşatacak kadar yol yaptıkları söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, göreve geldikleri günden itibaren 14 yıl içinde üniversitelerde incelenebilecek bir şehir kalkınma hamlesi başlattıklarını ve belediyenin imkanlarıyla Türkiye'yi kuzeyden güneye iki kez kuşatabilecek kadar bin 200 kilometre yol yaptıklarını açıkladı. Yılmaz, dünyada örneği olmayan bir şekilde bir şehri sadece kuzeye ve batıya değil, her yöne genişletmeyi başardıklarını söyledi.



"Türkiye'de ilklerin merkeziyiz"



Bolu'nun, 14 yılda küçük bir kent merkezi ve etrafındaki yakın köylerin birleşiminden bir dünya kentine dönüşmeye başladığını belirten Yılmaz, "Gururla söylüyorum ki artık bir dünya şehri olmamıza çok az kaldı. 2004 yılında göreve geldiğimizden itibaren, 'yol medeniyettir' dedik ve kolları sıvadık. Duble yollar, çevre yolları, anayollar, bağlantı yolları olmak üzere zaman zaman yeni yollar açarak, zaman zaman da yaptığımız genişletme çalışmalarıyla toplam bin 200 kilometrelik yol açtık. Bu yolların 80 kilometrelik kısmını duble yollar oluşturuyor. Şehir merkezinden Abant İzzet Baysal Üniversitemize 3 ayrı duble yol yaptık. Karacasu'ya kadar açtığımız duble yol ise turizm şehri hedefimize doğrudan katkı sağlıyor. Türkiye'de ilk defa çevre yolunu kendi imkanlarıyla yapan belediye Bolu Belediyesi'dir. Ankara-İstanbul karayoluna paralel Kalıcı Konutlar, Necdet Gören Caddesi, Atatürk Orman Parkı'nın kuzeyi, Sanayi'nin içinden geçen Havaalanı Yolu, şehrin kuzey ve güneyini etrafından dolanarak birbirine bağlayan Çevre Yolu gibi. Şehrin güneyindeki trafik yoğunluğunu alacak Güney Çevre Yolu aynı zamanda ilçelerimizle bağlantı sağlıyor. Şehrin kuzeyindeki mahalleleri birbirine bağlayarak Terminal'e kadar uzanan Kuzey Çevre Yolu'nun yanı sıra D-100'ün 3 ayrı bölgesinden başlayıp Yedigöller'e kadar uzanan yeni asfalt yolunu da hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.



"Bolu'daki dönüşüm üniversitelerde araştırılsın"



Üniversitelerde şehircilik bölümlerinin incelemesi gereken bir yapı oluşturduklarını kaydeden Yılmaz, "Yolların birbirlerini karşılaması, aynı zamanda yol genişliklerinin sağlanması konusunda büyük gayret gösterdik. Özel komisyonlar kurduk, özel planlamalar yaptık. 14 yılın sonunda bugün Bolu, şehrin dışından merkeze doğru hızla yapılanan ve kenar mahalle kavramının ortadan kalktığı bir yapıya kavuştu. Nereye yol açtıysak, şehir bizi oraya doğru takip etti. Şehrin cazibe alanlarını farklılaştırdık. Dünya örneklerine bakarsanız, şehirlerin kuzeye ve batıya doğru büyüdüğünü görürsünüz. Ama bizim kentimiz, şehircilik açısından çok özel bir noktaya geldi. Bolu her yöne doğru büyüyor. Üniversitelerdeki şehircilik bölümlerinin incelemesi gereken bir yapı oluşturduk. Mutluyum ki, kentin yıllarca sağlıklı büyümesini sağlayacak bir altyapıyı kurmayı başardım" dedi.



"Ana yollar gelişmeyi, tali yollar bütünleşmeyi sağladı"



Başkan Yılmaz, yol çalışmalarının Bolu kent yaşamında meydana getirdiği değişimi şöyle anlattı:



"Ana yollar şehrin gelişmesini sağladı. Ana yollara açılan ve ulaşımı kolaylaştıran yeni tali yollar ise Bolu'nun bütünleşmesini, bölgelerarası etkileşimi kolaylaştırdı. Terminali şehir içinden çıkardık. Ama ulaşımı kolaylaştırmak için Bolu'nun tamamından buraya ulaşan yeni bağlantı yolları açtık. Mahalle içlerinden geçen dereleri kanal içine alarak, peyzaj ve yol çalışmaları yaparak ulaşıma kazandırdık. Vatandaşlarımız da bu sayede hem yakıttan hem de zamandan tasarrufu ettiler. Yeni yolların açılması ve genişletme çalışmalarının yanı sıra göbek ve dönel kavşaklar yaptık. Bisiklet yollarımız, ilave edilmiş refüj ve peyzaj çalışmalarımız şehre renk kattı. Park cepleri çoğaltıldı; çıkmaz dar sokaklar kalmadı. Acil geçişi olan itfaiye, ambulans, polis aracı gibi görevdeki araçların yolda kalmadan hedeflerine hızlı ulaşmaları sağlandı. Özellikle mahalle ana arterlerine asfalt; ara sokakların tamamına ise parke taşı döşedik. Bu çalışma ile kentimizde kenar mahalle kavramı ortadan kalktı. Yeni açılan yollarla birlikte altyapı çalışmaları, kanalizasyon, yağmurlama hattı gibi faaliyetler hız kazandı ve nihayet altyapımızı Batı'nın en gelişmiş, illeri standartlarına çıkardık. Yollar açıldıkça şehrin her yanına ulaşım sağlandığı için yapılaşma şehrin orantılı olarak büyümesine ve gelişmesine katkı sağladı."



"Devlete tek kuruş maliyetimiz yok"



Yol maliyetlerinin Bolu Belediyesi yatırım planlarında olmadığının altını çizen Başkan Yılmaz, "Bizim yatırım programımızda yol hiç gözükmüyor. Yani biz yolu tamamen kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Türkiye'de ve dünyada bunun başka bir örneği yok. Biz devlete hiç yük olmadan bu işi kendi kendine yapan belki de dünyada tek belediyeyiz. Yolun bize masrafı sadece mazot parasıdır. Çünkü kullandığımız malzemeyi kendimiz üretiyoruz, kazısını kendimiz yapıyoruz, iş makinemiz bizim, taşı da, asfaltı da kendimiz üretiyoruz. Yani biz 14 yıldır sürdürülebilir, uzun soluklu, rahat yaşanabilir şehir inşa ediyoruz. Nereye yol ve hizmet götürürsek, şehri o yöne doğru yönlendirdiğimizi görüyoruz. Şehirle istişare halinde ve devletimize asla yük olmadan, her şeyi tamamen kendi imkanlarımızla, güçlü mali yapımız sayesinde gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU

