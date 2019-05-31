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Başkan Alan, bayramı kutladı

43 dakika önce

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Alan, bayramı kutladı, System.String[]
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Ramazan ayı boyunca yaşanan birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yaşamın her anında ve her alanında sürdürülmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, yapmış olduğu yazılı açıklamasında şu görüşlerine yer verdi: 'Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. Bir mübarek Ramazan ayını da geride bırakarak, bayramı idrak etmekte, bu güzel günlerin feyz, rahmet ve bereketinde bulunmaktayız. Bayramlar, sevgi ve hoşgörünün yaşandığı, huzur ve paylaşımın en çok hissedildiği, bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. İnanıyorum ki, bu birlik ve beraberliğimiz daha da güçlenerek gelecek nesillere taşıyacağız. Bizler, aramızdaki sevgiyi, saygıyı ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece, inşallah hep beraber emin adımlarla daha nice bayramlara erişeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Tüm İslam Alemi'nin ve değerli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden kutlar, Rabbim'den, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma günü olan bayram günlerine, hakkıyla idrak etmenizi temenni eder, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan Bayramını geçirmesini dilerim." - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:31 Kaynak: İHA
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