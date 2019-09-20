Başkan Alan'dan esnafa uyarı ziyareti

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek 1 Ekim'den itibaren kaldırım işgali konusunda kurallara uymayan esnaflara cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Alan, kent merkezinde kaldırım işgali yapan esnafları, beraberinde zabıta ekipleri ve Belediye Meclisi üyeleriyle dolaşarak uyarılarda bulundu.

Başkan Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaldırım işgallerinden vatandaşların şikayetçi olduğunu belirterek, "Kaldırımlara özellikle çay ocakları ve esnafların ürünlerini sergilemesi nedeniyle vatandaşlara yürüyecek yer kalmaması sıkıntı yaratıyor. Şu an esnaflarımızı geziyoruz. 1 Ekim'den sonra bunlara müsaade etmeyeceğimizi dile getiriyoruz. Vatandaşlarımız memnun esnaflarımız da sağ olsun çok duyarlı, destek sözünü veriyorlar. İnşallah hep beraber Zonguldak'ımızı güzelleştireceğiz. 1 Ekim'den sonra kurallara uymayana ceza kesilecek." diye konuştu.