Başkan Alan: "Her zaman canımızla, malımızla devletimizin yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Alan: 'Her zaman canımızla, malımızla devletimizin yanındayız' - Son Dakika

Başkan Alan: "Her zaman canımızla, malımızla devletimizin yanındayız"

6 saat önce

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan açıklamasında, "Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiç bir tehdide boyun eğmeden terörü ve arkasındaki güçleri bu topraklardan temizleyecek, milletimize karşı yapılan her türlü hesap ve plan başarısız...

Başkan Alan:

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan açıklamasında, "Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiç bir tehdide boyun eğmeden terörü ve arkasındaki güçleri bu topraklardan temizleyecek, milletimize karşı yapılan her türlü hesap ve plan başarısız olacaktır" dedi.


Yaptığı yazılı açıklamasında devletin yanında olduklarını kaydeden Başkan Alan; "Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye'nin kuzeyinde İdlib'de 'Bahar Kalkanı Harekatı' başlatılmıştır. Devletimiz ve Türk silahlı Kuvvetlerimiz hiç bir tehdide boyun eğmeden terörü ve arkasındaki güçleri bu topraklardan temizleyecek, milletimize karşı yapılan her türlü hesap ve plan başarısız olacaktır. Asırlar boyu bu topraklarda yaşayan milletimizi parçalamaya ve vatanımızı bölmeye, ne eli kanlı terör örgütlerinin ne de arkalarındaki şer odaklarının güçleri hiçbir zaman yetmeyecektir. Bu itibarla Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman Mehmetçiklerimize Bahar Kalkanı Harekatı'nda başarılar diler, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun. Biz esnaf ve sanatkarlar, Ahi Evran'ın torunları olarak her zaman canımızla, malımızla devletimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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