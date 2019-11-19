Son Dakika Haberleri: Başkan Alan'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Başkan Alan'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Başkan Alan'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın kayınpederi Köksal Baytürk son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Alan'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın kayınpederi Köksal Baytürk son yolculuğuna uğurlandı.


Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın kayınpederi Köksal Baytürk geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Köksal Baytürk için ikindi namazına müteakip Acılık Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.


Cenazeye, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, MHP İl başkanı Varol Demirköse, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, daire müdürleri katıldı.


İl Müftüsü Rüstem Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından Merhum Köksal Bayrtürk'ün cenazesi asri mezarlığına defin edildi. - ZONGULDAK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşar Büyükanıt, eşinin cenazesine katılamadı
Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni yakalandı İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 23:20:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Alan'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]