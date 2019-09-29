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Başkan Alataş güven tazeledi

1 saat önce

Saadet Partisi Gevaş İlçe Başkanı Yüksel Altıntaş, yapılan seçimle yeniden başkan seçildi.

Başkan Alataş güven tazeledi, System.String[]

Saadet Partisi Gevaş İlçe Başkanı Yüksel Altıntaş, yapılan seçimle yeniden başkan seçildi.


Saadet Partisi Gevaş İlçe Başkanlığı kongresi, Van İl Başkanı Özay İlhan, Erciş İlçe Başkanı Nevzat Yağar, Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Bayram, Edremit İlçe Başkanı İdris Aksona ve partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Abdülmecid Ergenç'in yaptığı kongre, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet raporu ve hesap müzakeresinin ardından İlçe Başkanı Yüksel Altıntaş bir konuşma yaparak; Gevaş için çalıştıklarını, Gevaş'ta yapılacak olan her hayırlı işe destek vereceklerini söyledi. Gevaş'ın aleyhine olacak her işin karşısında olacaklarını dile getiren Altıntaş, milli görüşün kalesi olan Gevaş'ta Saadet Partisinin gelecek seçimlerde birinci parti olması için çalışacaklarını belirtti.


İl Başkanı Özay İlhan ise, Türkiye'de yeni siyasi arayışlar olduğunu belirterek, çıkacak olan yeni partilerin beyhude çabalar olduğunu kaydetti. İlhan; bu ülkeyi seven, kalkınmasını ve adil bir düzenin kurulmasını isteyen herkesi Saadet Partisi'nde siyaset yapmaya davet etti.


Yapılan seçimin ardından Yüksel Altıntaş yeniden Saadet Partisi Gevaş İlçe Başkanlığına seçildi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
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