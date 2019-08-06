Başkan Albayrak çocuklarla birlikte havuzda yüzdü
1 saat önce
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak çocuklarla birlikte havuzda yüzdü.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:13 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
çocuklarla birlikte havuzda yüzdü.
Albayrak, Muratlı
ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kullanıma açılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu gezdi.
Burada yüzme kursuna katılan çocuklar bir araya gelen Başkan Albayrak, çocuklar bir süre sohbet etti.
Daha sonra Albayrak çocuklarla beraber yüzdü.
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