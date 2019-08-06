Son Dakika Haberleri: Başkan Albayrak çocuklarla birlikte havuzda yüzdü
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Başkan Albayrak çocuklarla birlikte havuzda yüzdü

1 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak çocuklarla birlikte havuzda yüzdü.

Başkan Albayrak çocuklarla birlikte havuzda yüzdü, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak çocuklarla birlikte havuzda yüzdü.
Albayrak, Muratlı ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kullanıma açılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu gezdi.
Burada yüzme kursuna katılan çocuklar bir araya gelen Başkan Albayrak, çocuklar bir süre sohbet etti.
Daha sonra Albayrak çocuklarla beraber yüzdü.
Kadir Albayrak, Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:13 Kaynak: AA
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