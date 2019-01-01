Başkan Albayrak Huzurevi Sakinlerinin Yeni Yılını Kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çorlu Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çorlu Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı.



Başkan Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Zübeyde Hanım Huzurevi ve Çorlu Huzurevi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti ve kendilerinin talep ve önerilerini dinledi. Başkan Albayrak, ayrıca huzurevi sakinlerinin yeni yılını tebrik ederek yeni yılın kendilerine sağlık ve huzur getirmesi temennilerinde bulundu.



Huzurevi ziyaretleri sırasında açıklama yapan Başkan Albayrak, "Yılın son gününde sizleri ziyaret etmek, sizlerle birlikte olmak istedim. Öncelikle 2019 yılının ülkemiz için birlik ve beraberlik, hepimiz için güzellikler getirmesini, sağlıklı günler getirmesini diliyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizin her talebiniz bizler için çok kıymetli. Hepinize yeni yılda sağlıklı sıhhatli günler diliyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum" dedi.



Ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar Tekirdağ İl Müdürü Hasan Yılmaz ve Başkan Kadir Albayrak'ın eşi Gülseren Albayrak da yer aldı. - TEKİRDAĞ

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