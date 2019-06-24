Başkan Albayrak'tan Hayrabolu Belediyesine ziyaret
40 dakika önce
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ı ziyaret etti.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:16 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Hayrabolu
Belediye Başkanı Osman İnan
'ı ziyaret etti.
İnan ile bir süre görüşen Albayrak, Hayrabolu'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye Başkanı İnan, ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek kendilerine verdiği desteklerden dolayı Albayrak'a teşekkür etti.
Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Zekeriya Uzun ve Şakir Tasar da hazır bulundu.
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