Başkan Albayrak Yakuplu Mahallesinde Devam Eden Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Başkan Albayrak Yakuplu Mahallesinde Devam Eden Yol Çalışmalarını İnceledi

24.08.2021 22:41
Başkan Albayrak Yakuplu Mahallesinde Devam Eden Yol Çalışmalarını İnceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 faaliyet programı kapsamında il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 faaliyet programı kapsamında il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesinde 12 kilometrelik bağlantı yolundaki (SSB) Beton Asfalt çalışmalarının 10 kilometresi tamamlandı.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Yakuplu mahallemizdeki 12 bağlantı yolunun 10 kilometresi tamamlanmış bulunmaktadır. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Sevgili hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, gösterdikleri anlayıştan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Şehrimiz için çalışıyor, halkımız için hizmet ediyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre
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Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Başkan Albayrak Yakuplu Mahallesinde Devam Eden Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika


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