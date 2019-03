Başkan Alcan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Jale Alcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.Başkan Alcan, kadınların insanlığın devamı için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, "1857 Yılında kadınların toprağa attığı tohumun, yüzyıllardır yürüttüğü özgürleşme mücadelesine ortak ve eşit bir gelecek kurma talebinin ürünü olan bugün de tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun. Sizi bizi dünyaya getiren, yetiştiren, büyüten, eğiten bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, hoşgörü sınırları geniş, fedakar kadınlarımız toplumun her kesimi tarafından el üstünde tutulmalı, şiddet değil saygı görmelidir. Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır; Çoğu zaman değil, her zaman çalışan/çalışmayan, her gözün nuru, hayatın can damarıdır" dedi.Tüm dünyada emekçi kadınların mücadelesinin evrensel bir boyut kazandığını ifade eden Başkan Alcan, " Mobbing (İşyeri tacizi) mücadelelerden yalnızca bir tanesidir. Aynı zamanda daha verimli, barışçıl daha hoşgörülü ve daha umut dolu bir Türkiye için de kadınların verecekleri emek, temeldir. 8 Mart 1857'de ABD New York 'ta çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla greve giden işçilere yapılan saldırıda ölen 129 işçinin çoğu kadındır. Bu günün anısına yıllar içerisinde yapılan çalışmalarla, kadının toplumdaki onurlu yerini sağlamak anlamında 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de kadınlar hak ettikleri yeri alamamaktadır. Bunun çeşitli nedenleri olduğunu bilmekteyiz. Bu anlayışla, öncelikle kadınlara uygulanan her türlü şiddete karşı, kadının eş, anne ve toplumun temel direği olduğunu unutmadan ve gerekli değeri vermemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız" şeklinde konuştu. - ERZURUM