Başkan Alemdar, Arabacıalanı Mahallesi'nde Projelerini Anlattı

Seredivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeni dönem projelerini paylaşmak için Arabacıalanı Mahallesi'ne misafir oldu.

Seredivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeni dönem projelerini paylaşmak için Arabacıalanı Mahallesi'ne misafir oldu.



AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkan Vekili Yaşar Kara ve Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Meclis Üyesi Adaylarının da eşlik ettiği ziyarette Alemdar, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.



Yeni dönemin projelerine değinen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Adli Yardım Projesiyle, ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlara, hukuk davalarının takibi noktasında ücretsiz adli yardım desteğinde bulunacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın en temel hakkı olan hak arama hürriyetini rahatça kullanabilmesi için onların yanlarında olarak, hukuk ve adalet noktasına erişimlerini kolaylaştırmış olacağız" dedi.



Vatandaşların belediyede olan işlemlerini kolaylaştırmak için e-vatandaş uygulamasını devreye sokacaklarını belirten Başkan Alemdar, "Hemşirelerimiz belediye binasına gelmeden, tek bir tıkla işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek. e-vatandaş hizmetiyle hem vatandaşlarımız zamandan kazanmış olacak, hem de işlem takibini uygulama üzerinden yapabilecekler" ifadelerini kullandı.



Her dönem hayata geçirilen yenilikçi uygulamalarla Serdivan Belediyesinin kurumsal kimliğini güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Alemdar, "Serdivan Belediyesi olarak çağı yakalamayı önemsiyoruz. Yeni dönem için hayata geçirmeyi planladığımız bir başka projemiz de; Ücretsiz İnternet Erişimi. Bu kapsamda oluşturacağımız internet bulut havzalarıyla Serdivan'daki farklı noktalarda vatandaşlarımıza ücretsiz İnternet erişimi imkanı sunacağız" diye konuştu.



Yeni dönemde katılımcı belediyecilik anlayışına farklı bir boyut kazandıracaklarına değinen Alemdar, "Her vatandaşımızın fikri bizim çok değerli. Hayata geçireceğimiz projelerin yanı sıra yönetimsel anlamda atacağımız adımlarda da hemşirelerimizin görüşlerini almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın düşüncelerini değerlendireceğimiz e-Referandum Sistemiyle onların aktif katılımlarını ve söz sahibi olmasını sağlayacağız" dedi. - SAKARYA

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