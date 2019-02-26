Başkan Alemdar, Asker Uğurlamasına Katıldı
1 saat önce
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, asker uğurlamasına katıldı.
Serdivan
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, asker uğurlamasına katıldı.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arabacıalanı Mahallesi'ndeki asker uğurlamasında gençlerle buluştu.Kadim kültürümüzde asker ocağının peygamber ocağı olarak görüldüğünü, bu sebeple ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, "Asker ocağı, peygamber ocağı, olgunluğun ve sabrın adresidir. Bu kutsal görevde vatan toprağının emanetini üstlenen Doğukan kardeşimize ve tüm askerlerimize görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Şimdiden onun yolunu gözleyen ailemize de Allah kavuştursun diyoruz. Rabbim tüm askerlerimizi muhafaza etsin" dedi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:41 Kaynak: İHA
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