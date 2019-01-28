Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar'dan Balkan Camii Derneği'ne Ziyaret

Başkan Alemdar'dan Balkan Camii Derneği'ne Ziyaret

44 dakika önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Beşköprü Balkan Camii Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Alemdar'dan Balkan Camii Derneği'ne Ziyaret, System.String[]
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Beşköprü Balkan Camii Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Beşköprü Mahalle Muhtarı Abdullah Engin eşlik etti. Dernek binasında üyeler ve camii cemaati ile bir araya gelen Başkan Alemdar, daha sonra Beşköprü sakinlerinin askerlerimiz için okuttuğu Mevlite de iştirak etti.

Tüm mehmetçiklerimize görevlerinde muvaffakiyetler dilediğini belirten Başkan Alemdar, "Şanlı ordumuzun hain terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla devam etmektedir. Sürdürülen operasyonlar sayesinde hamdolsun terör örgütünün kökü kazınıyor. Kar kış, dağ bayır demeden hain terör örgütlerine aman vermeyen tüm Mehmetçiklerimizin Rabbim yardımcısı olsun. Tüm evlatlarımızın vatani görevlerini tamamlayıp baba ocaklarına sağlıkla dönmeleri en büyük temennimiz. Kahraman mehmetçiklerimizi Rabbim muhafaza buyursun" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel
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