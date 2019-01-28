Başkan Alemdar'dan Balkan Camii Derneği'ne Ziyaret
44 dakika önce
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Beşköprü Balkan Camii Derneği'ni ziyaret etti.
Serdivan
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, Beşköprü Balkan Camii Derneği'ni ziyaret etti.
Ziyarette Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a; AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Beşköprü Mahalle Muhtarı Abdullah Engin eşlik etti. Dernek binasında üyeler ve camii cemaati ile bir araya gelen Başkan Alemdar, daha sonra Beşköprü sakinlerinin askerlerimiz için okuttuğu Mevlite de iştirak etti.
Tüm mehmetçiklerimize görevlerinde muvaffakiyetler dilediğini belirten Başkan Alemdar, "Şanlı ordumuzun hain terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla devam etmektedir. Sürdürülen operasyonlar sayesinde hamdolsun terör örgütünün kökü kazınıyor. Kar
kış, dağ bayır demeden hain terör örgütlerine aman vermeyen tüm Mehmetçiklerimizin Rabbim yardımcısı olsun. Tüm evlatlarımızın vatani görevlerini tamamlayıp baba ocaklarına sağlıkla dönmeleri en büyük temennimiz. Kahraman mehmetçiklerimizi Rabbim muhafaza buyursun" dedi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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