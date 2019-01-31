Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar'dan Köprübaşı Mahallesi Sakinlerine Ziyaret

Başkan Alemdar'dan Köprübaşı Mahallesi Sakinlerine Ziyaret

29 dakika önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, "Mahalle Gönüllüleri" uygulaması kapsamında Köprübaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Alemdar'dan Köprübaşı Mahallesi Sakinlerine Ziyaret, System.String[]
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, "Mahalle Gönüllüleri" uygulaması kapsamında Köprübaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Köprübaşı Mahalle Muhtarı Fikret Can ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu'yla sağlık sorunları sebebiyle evlerinde istirahat eden vatandaşları ziyaret eden Alemdar, hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"İnsan merkezli hizmet" anlayışıyla Serdivan'da gönüllere dokunmaya gayret ettiklerini belirten Alemdar, "Hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, insanımızı merkeze alan hizmetler ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında hayata geçirdiğimiz 'Serdivan Mahalle Gönüllüleri' uygulamamızla toplumumuzun yapı taşları arasında yer alan yardımlaşma, dayanışma, hasbihal etme gibi hasletlerimizi, manevi değerlerimizi yaşatarak sosyal belediyecilik anlayışına farklı misyon yükledik." ifadelerini kullandı.

Alemdar, her meslekten ve yaş grubundan insanın bu uygulamaya destek olduğunu kaydetti.

Mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:23 Kaynak: AA

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