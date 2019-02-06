Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar'dan Pazaryeri Esnafına Ziyaret

Başkan Alemdar'dan Pazaryeri Esnafına Ziyaret

9 dakika önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile birlikte Çark Sanayi'de kurulan Salı Pazarı'nı ziyaret etti.

Başkan Alemdar'dan Pazaryeri Esnafına Ziyaret, System.String[]
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile birlikte Çark Sanayi'de kurulan Salı Pazarı'nı ziyaret etti.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Alemdar, tek tek tezgahları dolaşarak esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Pazar esnaflarıyla sık sık bir araya geldiklerini belirten Başkan Alemdar, "Esnafımızın bizlere ilettikleri talep, öneri ve istekleri bu buluşmalarda birlikte değerlendiriyoruz. Çözüm yöntemine de yine beraber karar veriyoruz. Bizim için önemli olan husus; çözümün yerinde ve birlikte gerçekleşmesi. Hamdolsun esnaflarımızla bugüne kadar etkin ve güzel bir birliktelik sergiledik. İnşallah bundan sonra da bunu sürdüreceğiz" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:00 Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel
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