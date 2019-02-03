Başkan Alemdar'dan Sakaryalı Yazara İmza Günü Ziyareti
19 dakika önce
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryalı yazar Nebi Yıldız'ın imza gününe katıldı.
Serdivan
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, Sakaryalı yazar Nebi Yıldız'ın imza gününe katıldı.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte Sakaryalı yazar Nebi Yıldız'ın imza gününe katıldı. Serdivan AVM'de düzenlenen imza programında; Serdivanlı muhtarlar ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra yazar Nebi Yıldız'ın çok sayıda seveni de yer aldı. Etkinlik öncesi alış veriş merkezindeki mağazaları gezen ve işletme sahipleri ile çalışanlara hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla da sohbet etti. Sohbet sonrası imza programına katılan Başkan Alemdar, "Hayallerin Allah'a Emanet" isimli kitap hakkında eser sahibi Nebi Yıldız'dan bilgi aldı.
"Gönüllere girmişiz"
Sosyal medyadan gelen olumlu tepkiler üzerine daha önce kaleme aldığı yazılar üzerinden kitap yazmaya karar verdiğini belirten Yazar Nebi Yıldız, bu doğrultuda ilk kitabı olan "Hayallerin Allah'a Emanet" isimli eserle okurlarının karşısına çıktığını ifade ederek, "Kitabımız okurlar tarafından çok beğenildi ve hemen sahiplenildi. Allah'a çok şükür gönüllere girmişiz" diye konuştu.
"Önemli bir gelenek"
Kaleme aldığı güzel eserden dolayı Yazar Nebi Yıldız'ı tebrik eden Başkan Alemdar, Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çınaraltı Sohbetleri ve Serdivan Kitap Fuarı ile kültür ve sanat alanında Serdivan olarak önemli bir geleneği devam ettirdiklerini belirterek, "Yayın hayatına kazandırdığı "Hayallerin Allah'a Emanet" isimli eserinden dolayı yazarımıza teşekkür ederiz. Kitaplarla kucaklaşmak, sosyal bir devinim oluşturmanın yanı sıra kültürel gelişimi de hızlandırmaktadır. Biz de Serdivan'da bu anlamda önemli bir geleneği sürdürme gayretindeyiz. Çınaraltı Sohbetlerinde ve Serdivan Kitap Fuarı'nda sanat, edebiyat, felsefe ve tasavvuf üzerine birbirinden değerli isimleri misafir ederken, çok sayıda yayın evini de okurlarla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu tür kültürel etkinliklerle Serdivan'da önemli çalışmalara imza atacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:22 Kaynak: İHA
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