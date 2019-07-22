Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar DSİ Genel Müdürü Aydın'la görüştü
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Başkan Alemdar DSİ Genel Müdürü Aydın'la görüştü

1 saat önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydınla biraraya geldi.

Başkan Alemdar DSİ Genel Müdürü Aydın'la görüştü, System.String[]
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydınla biraraya geldi.

Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı ziyaret etti. Başkan Yusuf Alemdar, Serdivan'daki dere ıslah çalışmalarının yanı sıra sulama kanallarıyla ilgili hazırladığı dosyayı DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'la paylaştı. Aşırı yağışlar sonrası Serdivan'daki tarım arazilerinde oluşan hasarları ve bu hasarlara sebep olan etmenleri de rapor halinde DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'a sunan Başkan Alemdar, bu konuda atılacak tüm adımların bölgeyi tarım noktasında daha fazla elverişli hale getireceğini ve çiftçiye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Raporu Başkan Alemdar'la birlikte inceleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ise, Başkan Yusuf Alemdar'ın talep ettiği hususlarla ilgili olarak bölgede çalışmaların hemen başlatılması talimatını verdi. - SAKARYA
Devlet Su İşleri, Yusuf Alemdar, Mevlüt Aydın, Serdivan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:33 Kaynak: İHA
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