Başkan Alemdar DSİ Genel Müdürü Aydın'la görüştü
1 saat önce
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydınla biraraya geldi.
Serdivan Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:33 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, Devlet Su İşleri
Genel Müdürü Mevlüt Aydınla biraraya geldi. Ankara
'da bir dizi temaslarda bulunan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ı ziyaret etti. Başkan Yusuf Alemdar, Serdivan'daki dere ıslah çalışmalarının yanı sıra sulama kanallarıyla ilgili hazırladığı dosyayı DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'la paylaştı. Aşırı yağışlar sonrası Serdivan'daki tarım arazilerinde oluşan hasarları ve bu hasarlara sebep olan etmenleri de rapor halinde DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'a sunan Başkan Alemdar, bu konuda atılacak tüm adımların bölgeyi tarım noktasında daha fazla elverişli hale getireceğini ve çiftçiye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
Raporu Başkan Alemdar'la birlikte inceleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ise, Başkan Yusuf Alemdar'ın talep ettiği hususlarla ilgili olarak bölgede çalışmaların hemen başlatılması talimatını verdi. - SAKARYA
Chandrayaan-2 uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzüne fırlatıldı 51 yıl önce mürettebatıyla kaybolan Fransız denizaltısı bulundu Rusya: İdlib'deki saldırıları biz düzenlemedik Davutoğlu ve Gül yıllar sonra bir araya geldi