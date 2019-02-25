Başkan Alemdar Elazığlılar Derneğine Misafir Oldu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Serdivan'da hizmet veren dernek binasına misafir oldu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Serdivan'da hizmet veren dernek binasına misafir oldu.



Sakarya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nevzat Yıldırım'ın ev sahipliğinde dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, yerel kültür derneklerinin, toplumda birlik ve beraberliği güçlendirmenin yanı sıra kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına da aracı olduğunu söyledi.



"Nadide kent"



Serdivan'ın farklı kültürlerin birbiriyle harmanlandığı, tüm düşüncelerin kardeşçe yaşadığı nadide bir kent olduğunu vurgulayan Alemdar, bu ahengin Serdivan'a ayrı bir değer kattığını belirtti. Yerel yönetimler bağlamında derneklerin lokomotif görevi üstlendiğine değinen Alemdar, "Hemşehrilerimize ve Serdivanımıza hizmet noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla ve özellikle derneklerimizle her zaman bir arada olmaya, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaya gayret ediyoruz. İnşallah birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ederek, hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle bugün bizleri misafir eden Sakarya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımıza ve dernek üyelerimize de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nevzat Yıldırım da, kültür mozaiği olan Serdivan'da, Elazığlılar olarak dernek faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, her zaman yanlarında olan Başkan Alemdar'a teşekkür ettiklerini söyledi. - SAKARYA

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