Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar, Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Başkan Alemdar, Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

1 saat önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ev ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Alemdar, Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ev ziyaretlerine devam ediyor.

Yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'le birlikte Arabacıalanı Mahallesi'ne misafir oldu. Mahalle sakinleri ile birlikte çay sohbetinde bir araya gelen Başkan Alemdar, yerel seçim çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Serdivanlıların 31 Mart yerel seçimlerinde iradelerini bir kez daha ortaya koyacaklarına ve tercihlerini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacaklarına gönülden inandıklarını belirten Alemdar, "İnşallah siz değerli hemşehrilerimizin teveccühüyle 2009'dan bugüne, büyüyen ve tercih edilen Serdivanımıza en güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

"10 yılda yüzde 70,36 artış"

Serdivan'daki nüfus hareketleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Alemdar, Sakarya'nın nüfus bakımından en büyük 3 mahallesine Serdivan'ın ev sahipliği yaptığını ve bunlardan bir tanesinin de 22 bin 752 nüfusla Arabacıalanı Mahallesi olduğunu hatırlatarak, "Planlı şehirleşmeyle nüfusumuz 10 yılda yüzde 70,36 artış gösterdi. Bu oran Bilecik, Bolu, Düzce ve Yalova gibi komşu illerimizin nüfus artışından 2 kat fazla. Veriler Serdivan'ın tercih edilen bir ilçe konumuna geldiğini gösteriyor. Serdivan'daki bu artışta; planlı şehirleşmenin yanı sıra ticarette, eğitimde, sosyal ve kültürel çalışmalarda yakalanan başarı da önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni projelerle hizmete devam"

Gittikleri her mahallede, misafir oldukları her hanede sevinçle ve coşkuyla karşılandıklarını ifade eden Başkan Alemdar, "Hizmet yatırımlarımıza, yeni projelerle devam etmek istiyoruz. Serdivan için kurduğumuz güzel hayallerimizi, Allah'ın izniyle yine sizinle birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:07 Kaynak: İHA

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