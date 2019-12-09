Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar Faik Baysal'ı unutmadı
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Başkan Alemdar Faik Baysal'ı unutmadı

6 saat önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2002 yılında hayata gözlerini yuman Sakaryalı yazar Faik Baysal'ın ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Başkan Alemdar Faik Baysal'ı unutmadı, System.String[]

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2002 yılında hayata gözlerini yuman Sakaryalı yazar Faik Baysal'ın ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.


Şair ve yazarların şehirlere kimlik veren önemli şahsiyetler olduğuna değinen Başkan Alemdar, "Edebiyat bir şehrin aynasıdır. Hikayeler; oluşturduğumuz anılarda ve paylaştığımız mekanlarda örülür. Edebiyatçılar bütün bu hikayeleri harmanlayıp, bir bütün haline getirirler. Bu bütünün bir parçası olarak hayatını satırlara adayan, Türk Edebiyatı'nın mümtaz kişiliklerinden Faik Baysal'ı ölüm yıldönümü vesilesiyle bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.


Geçmişe sahip çıkmak, kültürel ve tarihi değerlerle barışık olmak gayesiyle, Baysal'ın kaleme aldığı Sarduvan adlı eseri 2012 yılında kültür hayatına kazandırdıklarına dikkat çeken Alemdar, "Adını Serdivan'dan alan Sarduvan adlı eseri 2012 yılında hemşehrilerimizle bir kez daha buluşturarak, mümtaz kişiliğiyle gönüllerde taht kurmuş değerli hemşehrimiz Faik Baysal'a olan minnet duygumuzu ifade etmek istedik. Bizler; köklü bir medeniyetin ve zengin bir kültürün mirasçıları olarak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Yusuf Alemdar, Faik Baysal, Serdivan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:48 Kaynak: İHA
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