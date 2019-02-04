Başkan Alemdar: "Gayemiz Serdivan'a Birlikte Hizmet Etmek"

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte semt pazarına misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tezgahları başındaki esnaflarla hasbihal etti.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte semt pazarına misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tezgahları başındaki esnaflarla hasbihal etti.



Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, güler yüzleri ve samimiyetleri ile vatandaşları ağırlayan pazar yeri esnafının; üretim ve tüketim dengesi arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade ederek bu bağlamda pazar yeri esnafıyla sık sık bir araya geldiklerini belirtti. Esnafından işçisine, öğrencisinden memuruna kadar tüm dinamiklerle gayelerinin Serdivan'a birlikte hizmet etmek olduğunun altını çizen Başkan Alemdar, "Amacımız; bu ziyaretler de sizden gelen talepleri de yine sizlerle birlikte değerlendirmek ve yine birlikte çözüm üretmek" dedi.



Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, pazar alışverişine çıkan vatandaşlarla sohbet ederken çocuklara da oyuncak hediye etti. - SAKARYA

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