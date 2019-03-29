Başkan Alemdar Gökçeören'de Ki Çalışmaları İnceledi

Gökçeören Ovasında yapımına devam edilen ıslah çalışmalarını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerinde inceledi.

Gökçeören Ovasında yapımına devam edilen ıslah çalışmalarını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerinde inceledi.



Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, doğal sebeplerden dolayı sürekli olarak sular altında kalan Gökçeören Ovasının tamamının tarıma kazandırılacağını, böylece bölgenin daha verimli hale geleceğini belirten Başkan Alemdar, "Burada çalışmaları devam eden Gökçeören Ovası Kurutma Tesisi, bir nevi baraj görevi üstlenecek. En kısa sürede hayata geçecek olan bu tesisle birlikte, kışın bölgede biriken suyu kanallarda muhafaza ederek, yazın bölgenin sulanmasında kullanacağız. Böylece su baskınlarının önüne geçerek, bölgenin tarımsal verimliliğini arttırmış olacağız" dedi.



Yeni dönem projeleri arasında yer alan tarımsal planlamalara da değinen Başkan Alemdar, "İnşallah yeni dönemde tarımsal faaliyetleri ve çiftçimizi her yönden destekleyecek, üretimin ve kazancın arttırılması yönünde önemli çalışmalara imza atacağız. Çiftçimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar

Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı

31 Mart Seçimi İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak

Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı