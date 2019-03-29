Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar Gökçeören'de Ki Çalışmaları İnceledi

Başkan Alemdar Gökçeören'de Ki Çalışmaları İnceledi

18 dakika önce

Gökçeören Ovasında yapımına devam edilen ıslah çalışmalarını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerinde inceledi.

Başkan Alemdar Gökçeören'de Ki Çalışmaları İnceledi, System.String[]
Gökçeören Ovasında yapımına devam edilen ıslah çalışmalarını Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yerinde inceledi.

Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, doğal sebeplerden dolayı sürekli olarak sular altında kalan Gökçeören Ovasının tamamının tarıma kazandırılacağını, böylece bölgenin daha verimli hale geleceğini belirten Başkan Alemdar, "Burada çalışmaları devam eden Gökçeören Ovası Kurutma Tesisi, bir nevi baraj görevi üstlenecek. En kısa sürede hayata geçecek olan bu tesisle birlikte, kışın bölgede biriken suyu kanallarda muhafaza ederek, yazın bölgenin sulanmasında kullanacağız. Böylece su baskınlarının önüne geçerek, bölgenin tarımsal verimliliğini arttırmış olacağız" dedi.

Yeni dönem projeleri arasında yer alan tarımsal planlamalara da değinen Başkan Alemdar, "İnşallah yeni dönemde tarımsal faaliyetleri ve çiftçimizi her yönden destekleyecek, üretimin ve kazancın arttırılması yönünde önemli çalışmalara imza atacağız. Çiftçimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:07 Kaynak: İHA

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