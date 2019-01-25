Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar: "Kadim Bir Kültüre Sahibiz"

Başkan Alemdar: "Kadim Bir Kültüre Sahibiz"

2 saat önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken tarihi ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla İstiklal Mahallesi sakinleri tarafından kurulan Kayı Obası'nı ziyaret etti.

Başkan Alemdar:
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken tarihi ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla İstiklal Mahallesi sakinleri tarafından kurulan Kayı Obası'nı ziyaret etti.

Kayı Obasında gerçekleşen buluşmada Türkiye Cami Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Gül, Arabacıalanı Mahalle Muhtarı Adem Bayraktar'ın yanı sıra tüm dernek üyeleri de yer aldı.

Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Başkan Alemdar, "Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirecek buna hizmet eden oluşumlara önem vermemiz gerekli. Bizim kültürümüz ancak yaşatılarak aktarılabilecek bir kültürdür. İnsan sevgisini, doğaya hürmetini her detayında hissettiğimiz derin ve kadim bir kültürdür. Bu kültürü yaşatma ve geleceğe aktarma çabanızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:33 Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel
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