Başkan Alemdar Misafirlerini Ağırladı

Milliyetçi Hareket Partisi eski merkez ilçe başkanlarından Ömür Çakan ve Metin Ökden, eski il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle birlikte Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu. Alemdar'a, Cumhur İttifakı AK Parti Serdivan Belediye Başkan Adaylığı'nın hayırlı olması temennisinde bulunan heyet, Ülkücü Hareket'in; Türk Milleti'nin her zaman yanında, dimdik bir duruş sergilediğini ve bu duruştan asla taviz vermeyeceğini belirtti.



"Yol Haritası"



Ülkücü Hareket'in değerli isimlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, Cumhur İttifakı'nın Müslüman Türk Milleti'nin istiklali ve istikbali noktasında çimento görevi üstelendiğini belirterek, "Milli değerlerimize sadakatle bağlı kalan Ülkücü Hareket, her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olmuş, mazlumlara kucak açan anlayışla hizmet etmiştir. Aziz milletimizin de büyük teveccüh gösterdiği bu irade bizim için de bir yol haritası niteliğindedir" dedi.



"Hizmet adamı"



Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in, ömrünü Türk Milleti'nin hizmetine adamış bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Alemdar, "Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyoruz. Bayrağımızı hiçbir zaman yere düşürmeyen, kutsalımıza leke sürdürmeyen dava adamıydı. Tüm hayatı vatanımızın birlik ve beraberliğini muhafaza edecek bir mücadeleyle geçti" ifadelerini kullandı.



"Ortak gaye"



Misafirlere yeni dönem projelerinden de bahseden Başkan Alemdar, "Ortak gayemiz milletimizin birliğini, dirliğini muhafaza ederek tüm vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmak. Serdivan'da yakalamış olduğumuz uyumu, önümüzdeki dönem yeni projelerimizle birlikte daha da pekiştireceğiz. Bu ziyaret bizleri ziyadesiyle memnun ederken ülkemize ve milletimize hizmet noktasındaki motivasyonumuzu da arttırıyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; ülkemizin yaşadığı tüm şartlarda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte milletinin yanında dimdik duran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Cumhur İttifakı bir memleket meselesi ve ilelebet sürecek bir davadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun" diye konuştu. - SAKARYA

