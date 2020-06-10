Başkan Alemdar, normalleşme sürecinde uygulamaları açıkladı - Son Dakika

Başkan Alemdar, normalleşme sürecinde uygulamaları açıkladı

Normalleşme süreci kapsamında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaptıkları uygulamaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Başkan Alemdar, normalleşme sürecinde uygulamaları açıkladı, System.String[]

Normalleşme süreci kapsamında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaptıkları uygulamaları konusunda açıklamalarda bulundu.


Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası normalleşme sürecine dair yaptığı açıklamalar kapsamında Serdivan'daki kontrollü sosyal hayat uygulamalarıyla ilgili detayları paylaştı. Normalleşme sürecin başından bu yana korona virüse karşı tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını belirten Başkan Alemdar, "Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti ulaştırmanın yanı sıra onların sağlık noktasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için pandemi süresince tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çalışmalarımızın daha etkin ve daha hızlı yürütülmesi için oluşturduğumuz kriz masamızla, ilçemizin her noktasından vatandaşlarımızın tüm taleplerini yerine getirmeye gayret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz bu süreci çok iyi yönetti. Ekonomik bakımdan güçlü ülkelerin bile çalkalanarak zayıf kaldığı süreçte, ülkemiz hiçbir vatandaşını mağdur etmeyecek şekilde adımlar atarak önemli bir virajı geride bıraktı" dedi.


1 Haziran'da başlayan yeni döneme de değinen Başkan Alemdar, asla rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayarak, "Kontrollü sosyal hayat dönemi asla bir gevşeme, tedbirleri elden bırakma süreci değil. Yeni dönemin yeni normal şartlarına tüm vatandaşlar olarak hepimizin uyum sağlaması gerekiyor. Maske kullanımıyla, sosyal mesafeyle ve hijyen kurallarına uyarak günlük yaşantımıza devam etmeliyiz. Bu kurallar, bu alışkanlıklar ve pratiklerle bir müddet daha bu süreci birlikte yönetmek durumundayız. Önemli bir süreci geride bırakmış sayılırız ama yeni normalin de tam olarak ne olduğunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Yani özellikle üç nokta; maske, mesafe ve temizlik konusunda gereken tedbirleri bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Devlet ve millet olarak kenetlendiğimizde üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir güç yoktur" diye konuştu.


Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Serdivan'daki bisiklet yollarını ve sosyal donatı alanlarını vatandaşların kullanımına hazır hale getirdiklerini belirten Alemdar, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla artık tüm kısıtlamaları kalkan; enerjileri ile bizleri de motive eden gençlerimizi de unutmadık. Parklarımızın yanı sıra bisiklet yollarımızı da dezenfekte ederek onlar için daha sağlıklı hale getirdik. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin de yeni alınan kararlar doğrultusunda sosyal hayatın içerisinde yer alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu süreci de en hafif şekilde tamamen atlatarak daha fazla bir arada olacağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 05:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Alemdar, normalleşme sürecinde uygulamaları açıkladı - Son Dakika

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı         
23:12
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu         
22:55
Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak         
22:41
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim         
22:40
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş         
22:33
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı         
22:01
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı Ayasofya iddiası: Müze olması için hazırlanan kararname ve Atatürk imzası gerçek değil         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı         
20:54
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 00:05:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Alemdar, normalleşme sürecinde uygulamaları açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]