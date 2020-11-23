Başkan Alemdar: "Ortak paydamız; vatandaşın huzuru, rahatı ve mutluluğu" - Son Dakika

Başkan Alemdar: "Ortak paydamız; vatandaşın huzuru, rahatı ve mutluluğu"

23.11.2020 18:31
Başkan Alemdar:

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan'ı makamında ağırladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan'ı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alemdar, Serdivan'da asayişin ve huzurun temini için tüm kurumlarla uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Ortak paydalarının vatandaşların huzuru, rahatı ve mutluluğu olduğunu dile getiren Alemdar, özellikle salgın sürecinde alınan tedbirlerin uygulanması ve sürekliliği için kolluk kuvvetlerinin de özveriyle çalıştığını ifade ederek emniyet teşkilatının tüm mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

İlçe Emniyet Müdürü Güven Alan da misafirperverliği için Başkan Yusuf Alemdar'a teşekkür ederek, aynı duygularla görevlerine devam edeceklerini belirtti. - SAKARYA

Başkan Alemdar: Ortak paydamız; vatandaşın huzuru, rahatı ve mutluluğu

Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Alemdar: 'Ortak paydamız; vatandaşın huzuru, rahatı ve mutluluğu' - Son Dakika


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