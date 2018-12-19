Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar, Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği'ni Ziyaret Etti

Başkan Alemdar, Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği'ni Ziyaret Etti

2 saat önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Başkan Alemdar, Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu ile birlikte Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği'ne misafir oldu. Muhtarlar ve meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Alemdar, 2. Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Şehit bir araya geldi. Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şehit'in çok önemli bir görevi yeniden üstlendiğini vurgulayan Başkan Alemdar, bugüne kadar başarıyla temsil ettiği görevini, ekibiyle birlikte daha güzel noktalara ulaştıracağına gönülden inandıklarını ifade etti.

Kültürel birikimin yanı sıra gelenek ve göreneklerin yaşatılması ve yarınlara aktarılması noktasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini belirten Alemdar, "Kadim medeniyetimizin mirası olan tüm güzel duyguları ve hasletleri yarınlara taşımak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

"Uyum içerisinde güzel çalışmalara imza atacağız"

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şehit'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm sivil toplum kuruluşları ile uyum içerisinde ve birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Şehit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'e ve misafirlere teşekkür etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:11 Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Rumeli, Sakarya, Güncel
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