Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar, Samob Başkanı Durak'ı Ağırladı

Başkan Alemdar, Samob Başkanı Durak'ı Ağırladı

1 saat önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Mobilyacılar Birliği (SAMOB) Başkanı İsmet Durak ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Başkan Alemdar, Samob Başkanı Durak'ı Ağırladı, System.String[]
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Mobilyacılar Birliği (SAMOB) Başkanı İsmet Durak ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

SAMOB Eski Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Çokal'ın da yer aldığı ziyarette AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de hazır bulundu. SAMOB Yönetim Kurulu Başkanlık görevini devralan İsmet Durak'ı tebrik eden Başkan Alemdar, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu görev bir bayrak yarışıdır. Bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı SAMOB Başkanımız Ramazan Çokal'a ve ekibine teşekkür eder, bu vesileyle yeni yönetime de bir kez daha başarılar dilerim" dedi.

Mobilya sektörünün Serdivan'ın yanı sıra şehrin ekonomisine de önemli katkı sağladığını belirten Başkan Yusuf Alemdar, SAMOB çatısı altında toplanan sektörün gerek ticari hacmi, gerek sağladığı istihdam olanaklarıyla önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade etti. Sektördeki nitelikli ustaların Sakarya'da olduğunu vurgulayan Alemdar, bu avantajın iç ve dış pazarda öncelikli tercih edilme sebebi olduğunu hatırlatarak, firmaların coğrafi yakınlık sayesinde de lojistik avantaja sahip olduğunu ve bu avantajların sektör temsilcilerine iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihracat yapabilme imkanı sağlayabildiğini söyledi.

Başkan Alemdar, belediye nezdinde gerçekleştirilen tüm çalışmaların ortak düşünce ekseninde şekillenerek hayata geçtiğini ifade ederek, mobilya sektörünün gelişimine katkı sağlama noktasında da SAMOB yönetiminin ve işletme sahiplerinin yanlarında olduklarını belirtti.

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Alemdar'a teşekkür eden SAMOB Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Durak, taleplerinin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması noktasında her zaman birlikte hareket ettiklerini belirterek, bu birlikteliği bundan sonra da devam ettireceklerini söyledi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

Sakarya, Serdivan, Güncel
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