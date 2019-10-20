Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar, "Serdivan'daki birlik ve beraberliğimizin en güçlü çimentosu"
Son Dakika Güncel Başkan Alemdar, 'Serdivan'daki birlik ve beraberliğimizin en güçlü çimentosu'

Başkan Alemdar, "Serdivan'daki birlik ve beraberliğimizin en güçlü çimentosu"

13 dakika önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Alemdar,

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte muhtarlarla bir araya geldi.


Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen programda Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, muhtarlarla her zaman bir ve birlikte olduklarını söyledi.


Vatandaşlara hizmet noktasında muhtarların çok önemli bir görevi ifa ettiğini belirten Başkan Yusuf Alemdar, "Milletimize hizmetin ilk adresi ve ilk müracaat noktası muhtarlarımız; vatandaşlarımızla belediyemiz arasında önemli bir köprü görevi kurarak, talep ve önerilerin iletilmesi ve anında çözüme kavuşması noktasında bizlere destek oluyorlar. Muhtarlarımızla birlikte yakalamış olduğumuz bu ahenk Serdivan'daki birlik ve beraberliğimizin de en güçlü çimentosudur" dedi.


Mahalle muhtarları ile her zaman dirsek temasında olduklarının altını çizen Başkan Alemdar, Serdivan için muhtarlarla koordineli hareket etmeye devam edeceklerini belirterek, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.


Birlikte nice muhtarlar gününe kavuşma temennisinde bulunan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ise, "Cumhurbaşkanımız 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ederek muhtarlara ne kadar değer verdiğini bir kez daha ortaya koydu. Sizler mahallelerinizde devletin görünen yüzü, emniyetisiniz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Ziyaretlerinden ve anlamlı hediyelerinden dolayı tüm muhtarlar adına Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'e teşekkür eden Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can, "Sayın Cumhurbaşkanımıza da bize böyle bir gün hediye ettikleri için teşekkür ederiz. Biz bir aileyiz. Sadece bugün değil her zaman bir aradayız" diye konuştu. - SAKARYA

AK Parti, Serdivan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
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