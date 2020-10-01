Başkan Alemdar: "Serdivanımızı daha da güzelleştirmek adına tüm fikirlere ve önerilere her daim... - Son Dakika

Başkan Alemdar: "Serdivanımızı daha da güzelleştirmek adına tüm fikirlere ve önerilere her daim...

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Sivil Toplum Platformu (SASTOP) Başkanı Ü. Önder Döker ve Marka Şehir Öneriler Komisyonu üyelerini ağırladı.

Başkan Alemdar:

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Sivil Toplum Platformu (SASTOP) Başkanı Ü. Önder Döker ve Marka Şehir Öneriler Komisyonu üyelerini ağırladı.

SASTOP Marka Komisyonu'nun hazırladığı "Marka Şehir Cennet Sakarya" Raporu'nu, Başkan Alemdar'a sunan komisyon üyeleri Serdivan için her zaman birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirttiler.

Sakarya Sivil Toplum Platformu'nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Alemdar, "Serdivan'a katma değer katacak tüm iş birliklerine hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Birlikte ihya ve inşa etmenin ne kadar kıymetli olduğunun her zaman bilincindeyiz. Serdivanımızı daha da güzelleştirmek adına tüm fikirlere ve önerilere her daim açığız" dedi. Serdivan'ı marka şehir kılan en önemli unsurların başında iki büyük üniversiteye ev sahipliği yapmasının yer aldığını vurgulayan Alemdar; Serdivanı bir üniversiteler ve öğrenci kenti olarak tanımlamanın son derece yerinde olacağını belirtti.

Şehrin en eski tarihi yapısı olan ve belediyenin girişimleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren bin 500 yıllık Justinianus Köprüsü'nü de hazırladıkları ve diğer kurumlarla birlikte hayata geçirdikleri projelerle geleceğe taşımanın gururunu yaşadıklarını belirten Yusuf Alemdar, kültürden sanata, eğitimden ticarete her alanda yapılan önemli yatırımlarla Serdivan'ın marka değerini daha da yukarılara taşıdıklarını söyledi. - SAKARYA

Başkan Alemdar: Serdivanımızı daha da güzelleştirmek adına tüm fikirlere ve önerilere her daim...
Başkan Alemdar: Serdivanımızı daha da güzelleştirmek adına tüm fikirlere ve önerilere her daim...
Başkan Alemdar: Serdivanımızı daha da güzelleştirmek adına tüm fikirlere ve önerilere her daim...
Başkan Alemdar: Serdivanımızı daha da güzelleştirmek adına tüm fikirlere ve önerilere her daim...
Başkan Alemdar: Serdivanımızı daha da güzelleştirmek adına tüm fikirlere ve önerilere her daim...

Serdivan, Sakarya, toplum, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Alemdar: 'Serdivanımızı daha da güzelleştirmek adına tüm fikirlere ve önerilere her daim... - Son Dakika

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