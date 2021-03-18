Başkan Alemdar: "Serdivanımızın geleceğini birlikte planlıyoruz" - Son Dakika

Başkan Alemdar: "Serdivanımızın geleceğini birlikte planlıyoruz"

18.03.2021 16:52
Başkan Alemdar:

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; Meşeli-Uzunköy ve Dağyoncalı Mahallelerinin Uygulama İmar Planları ile ilgili belediye meclis üyelerini bilgilendirdi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; Meşeli-Uzunköy ve Dağyoncalı Mahallelerinin Uygulama İmar Planları ile ilgili belediye meclis üyelerini bilgilendirdi.

Belediye konferans salonunda gerçekleşen toplantıda Başkan Alemdar üç mahallenin planları ile ilgili detayları sunum eşliğinde anlattı. Alemdar; Meşeli-Uzunköy ve Dağyoncalı imar planlarına askı sürecinde yapılan itirazları ve vatandaşlardan gelen talepleri meclis üyeleriyle tek tek değerlendirdi. Vatandaşlardan gelen taleplerin kendileri için son derece önemli olduğunu belirten Alemdar; hayata geçirilen tüm projelerde olduğu gibi planlamalar noktasında da bölge halkıyla birlikte hareket edeceklerini ve yine nihai kararı birlikte vereceklerini söyledi.

Alemdar; üç mahalledeki çalışmaların en ince ayrıntısına kadar planlanarak hazırlandığını; öncesinde Tarım Bakanlığı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na kadar tüm ilgili bakanlıklardan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, SASKİ, SEDAŞ ve DSİ (Devlet ve Su İşleri) başta olmak üzere tüm paydaş kurumlardan görüş yazıları alındığını söyledi. Mevcut planda tüm parsellerin, ortak kullanım alanlarının; sağlık ocağından okullara, dini tesis alanlarından parklara, yollardan ana caddelere kadar her detayın tek tek değerlendirildiğini belirten Yusuf Alemdar, bölgesel bazda yapılacak düzenlemenin Serdivan'a yeni bir projeksiyon sunduğunu söyledi.

Sadece bugünü baz almadıklarını, elli sene sonrasını göz önüne alarak Serdivan'ı planladıklarını dile getiren Alemdar; merkezde olan tüm hizmetlerin aynısının ilçenin en uzak mahallesinde de olması için bugünden planlama yapılması gerektiğini söyledi. Olası nüfus artışlarının da düşünülerek tasarlanan planlarda muhtemel tüm ihtiyaçların titizlikle uygulandığını belirtti.

Sürecin devamında bölge sakinleri ile de bir araya geleceklerini ve planlamanın detaylarını paylaşarak her ayrıntıyı tek tek anlatacaklarını ifade eden Başkan Alemdar, "Meclis üyelerimizin katkısı, konuya hakimiyeti bizim için çok önemli. Biz Serdivanımızın geleceğini birlikte planlıyoruz. Atılan her adımda ortak aklı önemsiyor ve ona göre hareket ediyoruz. Bu titizliğimizi her çalışmamızda korumaya devam ediyoruz. İnşallah sürecin devamında, salgınla ilgili tüm tedbirlerimizi de alarak vatandaşlarımızla da birebir görüşeceğiz" diye devam etti.

Toplantıda söz alan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti grup başkanları; yapılan sunumun son derece verimli olduğunu ve planlamanın tüm detayları ile ilgili bilgilendirildiklerini belirterek, Serdivan'ın geleceğini planlamak adına fikir alışverişinde bulunarak katkı sunacaklarını ifade ettiler. - SAKARYA

Başkan Alemdar: Serdivanımızın geleceğini birlikte planlıyoruz
Başkan Alemdar: Serdivanımızın geleceğini birlikte planlıyoruz
Başkan Alemdar: Serdivanımızın geleceğini birlikte planlıyoruz
Başkan Alemdar: Serdivanımızın geleceğini birlikte planlıyoruz
Başkan Alemdar: Serdivanımızın geleceğini birlikte planlıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Yusuf Alemdar, Serdivan, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Alemdar: 'Serdivanımızın geleceğini birlikte planlıyoruz' - Son Dakika


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