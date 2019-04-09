Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar: "Türk Polisi Huzur ve Güvenin Teminatıdır"

Başkan Alemdar: "Türk Polisi Huzur ve Güvenin Teminatıdır"

2 saat önce

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.

Başkan Alemdar:
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.

Başkan Yusuf Alemdar'ın makamında ağırladığı İl Emniyet Müdürü Kaya, görevine başlayan Alemdar'ı tebrik ederek, Serdivan'daki güzel çalışmalara yenilerini ekleme yolunda başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yusuf Alemdar, vatandaşlara hizmet noktasında tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, bu bağlamda koordine içerisinde hareket ettikleri Polis Teşkilatı'nın da vatandaşların huzur ve güveliğini sağlamak için özveriyle çalıştıklarını ve mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat görev yaptıklarını belirtti.

10 Nisan Polis Haftası kapsamında Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünü de kutlayan Alemdar, "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fatih Kaya'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sakaryamızda huzur ve güvenin tesisi ve sürekliliği noktasında görev yapan, özveriyle çalışarak şehrimize hizmet eden Emniyet Teşkilatımızın ve tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyorum. Teşkilat mensuplarımızın yaptıkları görevin ne kadar onurlu ve kutsal bir görev olduğunun her zaman bilincindeyiz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan emniyet mensuplarımızla bundan sonra da ortak hareket etmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:12 Kaynak: İHA

Polis, Yusuf Alemdar, Serdivan, Huzur, Güncel
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