Son Dakika Haberleri: Başkan Alemdar Vizyon Projelerini Açıklıyacak

Başkan Alemdar Vizyon Projelerini Açıklıyacak

1 saat önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projelerini açıklayacak.

Başkan Alemdar Vizyon Projelerini Açıklıyacak, System.String[]
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projelerini açıklayacak.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vizyon projelerini Cumartesi günü gerçekleştirilecek lansman programında kamuoyu ile paylaşacak. Cumhur İttifakı AK Parti Serdivan Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, programa tüm vatandaşları beklediklerini ifade ederek, "Serdivanımız için incelikle planladığımız, gelecek dönem ilçemizin marka değerini daha da yukarılara taşıyacak projelerimizi ve yeni hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Serdivan bizim gönlümüzdeki en güzel tuval. Vatandaşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte renklendirdiğimiz bu güzel resmi, önümüzdeki dönem inşallah kaliteli hizmet anlayışımızla daha da güzelleştireceğiz. Serdivan hız kesmeden yükselmeye devam edecek" dedi.

Alemdar, 16 Mart Cumartesi 20.30'da Serdivan Belediyesi Kongre Salonu'nda gerçekleşecek lansman programına tüm vatandaşları davet etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Yusuf Alemdar, Serdivan, Güncel
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